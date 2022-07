Zielona Góra słynie w całym kraju ze swojej winnej historii. Nic więc dziwnego, że symbolem naszego miasta od wielu lat jest Bachus – rzymski bóg wina. Od 12 lat znaczącym symbolem miasta są również dzieci dużego Bachusa – małe Bachusiki.

Czy zielonogórzanie wiedzą, ile Bachusików obecnie zamieszkuje miasto?

Wiedzę zielonogórzan skonfrontowaliśmy z faktami. Mówi Michał Adamczewski, specjalista ds. promocji Visit Zielona Góra.

Tak naprawdę już powoli ciężko jest nam określić, ile ich dokładnie się znajduje, ponieważ ciągle pojawiają się kolejne, nowe. Ale na ten moment mamy ponad 60, dokładniej 64 figurki bachusikowe. Myślę, że takim pomnikiem, który jest najczęściej fotografowany jest duży pomnik Bachusa, czyli ten pomnik, który stoi na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Kupieckiej. I myślę, że to on jest takim faworytem właśnie pod kątem takim zdjęciowym. Każdy chciałby sobie z nim zrobić pamiątkową fotografię no i przy okazji jest w centralnym punkcie miasta.