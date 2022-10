Czy Polska, a w tym lubuskie, może jeszcze liczyć na pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy? Przypomnijmy, Komisja Europejska chciała wymóc zmiany w polskim sądownictwie warunkując przyznanie pieniędzy.

Na fundusze czekają regiony, w tym nasz lubuski. – Pieniądze są bardzo potrzebne szczególnie tym, którzy ucierpieli podczas pandemii- mówi dziś w Radiu Index Grzegorz Potęga – radny wojewódzki z ramienia Platformy Obywatelskiej

Mamy 35 miliardów euro do wzięcia, to mnóstwo pieniędzy, które miały trafić do samorządów. KPO miało służyć pokryciu strat tych, którzy prowadza dzielność gospodarczą podczas pandemii. To branża gastronomiczna i rozrywkowa. To miała być koło zamachowe, mające zdławić inflację.