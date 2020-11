Zielonogórskie schronisko dla zwierząt jest w trudnej sytuacji finansowej. Na swoją działalność otrzymuje 680 tysięcy złotych rocznie. Od trzech lat nie otrzymało podwyżki. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt, które opiekuje się bezdomnymi czworonogami, uważa, że fundusze te powinny wzrosnąć, chociażby ze względu na inflację.

Sprawę komentuje Bartosz Węgrzyn, prezes stowarzyszenia Inicjatywa dla Zwierząt.

Pozwoliłem sobie wypuścić w zasoby internetu informację, że od czasu ostatniej podwyżki płaca minimalna wzrosła o połowę, inflacja była powyżej 10%. Natomiast my cały czas dostajemy ten sam kawałek pieniędzy, za który musimy sobie radzić. Podkreślam, że nie płacimy minimalnych wynagrodzeń. Staramy się, żeby były chociaż trochę powyżej minimalnej stawki, ponieważ to jest ciężka praca, wymagająca wyrzeczeń. Nawet przy ograniczeniu zatrudnienia o 1/3 w dalszym ciągu z samej dotacji urzędu miasta może starczyłoby na pokrycie wynagrodzeń, ale i to nie jest pewne.

Magdalena Zwolska, rzeczniczka stowarzyszenia Inicjatywa dla Zwierząt, porównała finansowanie zielonogórskiego schroniska m.in. z dotacją dla placówki w Gorzowie. Zaznaczyła też, że tamtejsza instytucja otrzymuje szerszy zakres pomocy od miasta.

W Gorzowie, do którego jesteśmy przez radnych i urząd bardzo porównywani, przeznaczono 400 tysięcy złotych na prowadzenie schroniska, natomiast mają tam jedynie psy, jest ich około 70. Nie mają w ogóle kotów. Miasto pomaga schronisku, remontując im boksy, remontując budynki biurowe. Remontują im wszystko, także jeżeli mamy porównywać, to porównujmy wszystko. A nie tylko to, że Gorzów dostaje 400 tysięcy, czyli mniej, bo my dostajemy 680. Współpraca jest zupełnie inna.