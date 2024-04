Kto i na jakich zasadach może korzystać z tzw. kopert, czyli miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością? Takie pytania bardzo często trafiają do magistratu, wszak o miejsca trudno szczególnie w centrum Zielonej Góry.

Ostatnio w audycji „Prezydent na 96 FM” z problemem zgłosił się nasz słuchacz, pan Adrian.

Co na to miasto? Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry twierdzi, że na bieżąco magistrat pilotuje sytuację z miejscami parkingowymi.

