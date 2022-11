6,5 mln zł – to w ostatnich edycjach pula pieniędzy przeznaczona na zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Tyle też zapisano na ten cel w projekcie przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry, co nie oznacza, że mieszkańcy będą mieli okazję walczyć o swoje projekty w głosowaniu.

Przypomnijmy, wprowadzona tuż po wybuchu wojny w Ukrainie specustawa pozwala na zamrożenie w całości lub częściowo budżetu obywatelskiego w samorządach. Jaka przyszłość czeka budżet obywatelski w Zielonej Górze w 2023 roku? To pytanie usłyszał w ostatniej audycji prezydent na 96 FM Dariusz Lesicki, zastępca prezydenta miasta.

Jest dyskusja na temat tego, czy my będziemy go realizować. To będzie decyzja rady miasta. Pozostawmy to radnym. Jestem przekonany, że znajdziemy jakieś rozwiązanie, żebyśmy budowali ten budżet w sposób mądry.