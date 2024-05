Już w najbliższą sobotę nastąpi otwarcie kąpieliska H2Ochla. Miasto szykuje się do tego momentu dopinając wszelkie kwestie związane z organizacją i bezpieczeństwem.

Przypomnijmy, jednocześnie na obiekcie będzie mogło przebywać około 3,5 tysiąca osób. Wprowadzono bilety czasowe, działać będzie parking dla korzystających z obiektu, a wszyscy ci, którzy wejdą na teren kąpieliska otrzymają opaski. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? – Wprowadzamy zakaz wprowadzania zwierząt – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Robert Jagiełowicz.

Zwróćmy uwagę, że jak przyjadą zwierzęta, to one się tam nie będą dobrze czuły. Hałas, zapachy nie są dla nich korzystne, zdarzało się, ze ktoś nie posprzątał. Od czerwca do końca sezonu będzie to wyłączone, zastanowimy się, co zrobić we wrześniu.