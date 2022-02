Temat przenosin „Medyka” z Zielonej Góry do Sulechowa porusza opinię publiczną. Wczoraj przed Urzędem Marszałkowskim odbyła się pikieta współorganizowana przez lubuską „Solidarność”, podczas której protestujący wręczyli marszałek Elżbiecie Polak petycję w sprawie przenosin.

My zaś sprawdziliśmy, co na ten temat wiedzą i sądzą sami zielonogórzanie. Pytała ich o to Izabela Budakowska.

Przypomnijmy, że podczas wczorajszej sesji sejmiku radni podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk” w Zielonej Górze poprzez zmianę siedziby. Decyzję w tej sprawie podejmie teraz lubuski kurator oświaty.