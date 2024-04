Kąpielisko H2Ochla to jedna z większych inwestycji ostatniej kadencji Janusza Kubickiego. I jedna z tych budzących wiele kontrowersji. Bo część mieszkańców budowę obiektu popierała, dla innych było to wyrzucenie pieniędzy. Różne zdanie na ten temat dało się usłyszeć wielokrotnie w politycznych kuluarach. Kąpielisko w nowej odsłonie krytykowali chociażby przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej.

Czy teraz, po wyborze nowego prezydenta miasta – właśnie z obozu KO – kąpielisko może nie zostać otwarte?

Nic nie będzie rozbierane. To jest już wykonany obiekt. Problemem jest to, że potencjał tego miejsca nie został wykorzystany. Nie będę podejmować decyzji jednak jednoosobowo, wszystko we współpracy z ekspertami, czy coś powinniśmy tam zmienić.