Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje jubileuszowy bieg Czas na sport. Jak co roku Poza biegami głównymi na 5 km i 10 km w konkurencjach biegowych będą rywalizować dzieci.

Zostanie zorganizowana również zbiórka dla powodzian. Zaprasza Sławomir Janusz z MOSiR w Zielonej Górze.

Czekamy na Was w biurze zawodów tuż przy starcie na parkingu CRS. Każdy z uczestników otrzyma bogaty pakiet startowy w nim m. in. zestaw do rolowania. Każdy może się przyłączyć do akcji pomocy dla powodzian. Zbieramy żywność z długim terminem ważności, środki czystości, śpiwory, baterie i karmę dla zwierząt