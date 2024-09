Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wkrótce popłyną do placówek medycznych. W tle jednak jest wyścig z czasem, bo środki trzeba wydać do połowy 2026 roku. W Zielonej Górze odbyła się konferencja z udziałem Katarzyny Kacperczyk, wiceministry zdrowia. Tam wyjaśniano warunki sięgania po fundusze.

– Środki z KPO są podzielone w przemyślany sposób. Trafią do mniejszych i większych ośrodków – mówiła ministra.

– Obawiam się tego krótkiego czasu na realizację inwestycji. Szczególnie tych dużych, budowlano-remontowych – mówił Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa.

Ten okres realizacji inwestycji, czyli połowa 2026 roku dla inwestycji jest bardzo krótkim terminem. W szczególności, kiedy ktoś dopiero co wymyślił tę inwestycję. Nawet dla tych, co już są gotowe, jest to prawie że niemożliwy termin. Więc nie we wszystkich konkursach, ale prawdopodobnie w tym, co będzie na onkologię czy kardiologię, nawet okres cofnięcia się będzie niemożliwy dalej niż za połowę obecnego roku.