Lechia rozegra trzeci mecz w tym tygodniu, po awansie do kolejnej rundy pucharu polski nasi piłkarze wrócą do rywalizacji w Betclic III lidze. Rywalem rezerwy Miedzi Legnica.

Dużo grania lechistów w tym tygodniu bo najpierw potyczka ligowa, później Puchar Polski i jutro znów potyczka na trzecioligowym boisku. – Jak mówi trener wybiegamy na murawę w nagrodę więc w tym tygodniu sporo tych nagród – mówili Kuba Lizakowski i Mateusz Lisowski.

Dla nas to nawet lepiej grać co trzy. Dla zawodnika ciągłe mecze to jest coś fajnego i można ciągle zdobywać bramki i podtrzymywać ten proces grania