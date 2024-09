-Nie wszyscy zdążą się wylizać, ale mamy nadzieje, że kolejny mecz zagramy w piłkę ręczną, a nie w rugby – mówił Ireneusz Łuczak trener szczypiornistów AZS UZ. Mocno poobijani akademicy po derbach z ZEW-em podejmą przy Szafrana kandydata do wygrania ligi. To miał być wyjazdowy mecz z Olimpem Grodków jednak z wiadomych przyczyn to zespół z Opolszczyzny przyjedzie do Zielonej Góry.

Po ZEW-ie w drużynie AZS UZ mały szpital. Fizjoterapeuta przez cały tydzień miał ręce pełne poobijanych zawodników. – Mamy za sobą mecz rugby, a przed nami kolejny z kategorii ciężkich – mówił Łuczak.

Te mecze ze Świebodzinem właśnie mają taki smaczek. Nie rozumiem w ogóle przyczyny. Czemu tak się dzieje jeśli dochodzi do tych derbów? Zawsze są jakieś poza sportowe niesnaski. Zmieniają się zawodnicy, a atmosfera taka sama

Olimp wzmocniony kilkoma zawodnikami z przeszłością w I lidze centralnej i byłymi graczami rewelacji z Kątów Wrocławskich na otwarcie sezonu rozbił Spartakusa Buk 40:23. W bramce Olimpu również najlepszy golkiper ligi w ubiegłym sezonie. – Olimp Grodków to kandydat do zdominowania ligi w tym sezonie – mówili jednym głosem nasi rozmówcy Kacper Kiersnowski i Kamil Sznajder.

Chłopaki ze Świebodzina postawili bardzo trudne warunki szczególnie w obronie i doszło do kilku nieprzyjemnych zdarzeń. Lizanie ran idzie bardzo dobrze, powoli wracamy do formy. Ja i Hubert Kamiński na pewno zagramy przeciwko Olimpowi

Czuje, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani motorycznie i taktycznie więc będzie dobrze w sobotę. Będzie ogień i możemy rywalizować z tak silną drużyna jak ta z Grodkowa

Ze zszytym łukiem brwiowym, ale z pełnym spokojem do kolejnego starcia szykuje się Hubert Kamiński.

Piłka ręczna to sport bardzo kontaktowy, a z kontuzjami trzeba się liczyć jest to dla nas chleb powszedni. Zespół z Grodkowa jest bardzo mocny, mają po 2-3 solidnych zawodników na każdej pozycji więc na pewno to będzie ciężki mecz, ale my jako AZS, młodzi zawodnicy znajdziemy na nich jakiś sposób

Olimp AZS UZ Zielona Góra – Olimp Grodków sobota 21.09 o godzinie 17:00 w hali uniwersyteckiej przy Szafrana 6. Transmisja na żywo tutaj oraz na portalu wZielonej.pl/tv i telewizji kablowej Ostrowski na kanale 17 i 80.