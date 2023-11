Czy dojedziemy bezpośrednim pociągiem z Zielonej Góry do Wrocławia? Od 10 grudnia będzie to niemożliwe.

Przypomnijmy, samorządy lubuski i dolnośląski wciąż nie doszły do porozumienia w kontekście partycypacji kosztów utrzymania takich połączeń. Rozmowy jednak wciąż trwają, choć na razie nie wiadomo, czy osiągnięty zostanie kompromis. My o komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Sebastiana Ciemnoczołowskiego, szefa klubu PO w sejmiku lubuskim.

