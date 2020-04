Dobra informacja dla właścicieli niepublicznych zielonogórskich żłobków i przedszkoli a także rodziców, których pociechy uczęszczają do tych placówek. Miasto – w dobie epidemii koronawirusa – chce pomóc właścicielom tych niepublicznych placówek oświatowych.

Wioleta Haręzlak – dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych – powiedziała w programie „Prezydent na 96FM” że jest pomysł na to, by pomóc właścicielom żłobków, a co za tym idzie również rodzicom.

Decyzją prezydenta miasta zostały wypłacone środki za gotowość żłobków niepublicznych w wysokości 270 złotych na dziecko na kolejny kwartał. To jest nasza pomoc bezzwrotna. To jest też nasza gotowość, by wesprzeć żłobki niepubliczne Wioleta Haręźlak

Dodajmy, że dyrektorzy żłobków mogą już niebawem przystąpić do konkursu na realizację swoich zadań. Mogą do niego przystąpić wszystkie placówki województwa lubuskiego. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski.

Jeśli chodzi o zielonogórskie przedszkola niepubliczne – miasto zawarło z częścią z tych placówek ugodę. Wszystko po to, by rodzice mogli płacić niższe czesne.

Prezydent zaproponował, aby przedszkola niepubliczne, które pobierają czesne otrzymały wyższą dotacje z miasta. Nie 75 procent a 90 procent, ale z założeniem, że nie będą pobierały opłat od rodziców. Siedem umów zostało podpisanych z przedszkolami i dwie z punktami przedszkolnymi. Wioleta Haręźlak

Rozmowa z Wioletą Haręźlak na Facebooku i w portalu wzielonej.pl