Jego powstanie jest niezbędne. Czy jednak dojdzie do skutku? Sprawdzamy, co z projektem dotyczącym utworzeniem w naszym regionie Lubuskiego Centrum Onkologii.

Przypomnijmy, w kampanię “Tak dla lubuskiej onkologii: włączył się zarówno samorząd województwa lubuskiego jak i Urząd Miasta zbierając podpisy pod petycją do rządu W zadanie włączył się także Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Na jakim etapie jest ten projekt? Pytamy Pawła Urbańskiego – kierownika ds. Inwestycji i Remontów w szpitalu.

Wniosek został złożony do Funduszu Medycznego. Zgodnie z wymogami jednym z elementów jego rozpatrzenia jest decyzja o celowości inwestycji. Jesteśmy na etapie oczekiwania tej decyzji. Trafiła po ocenie w ministerstwie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli tam będzie pozytywna weryfikacja, to uzupełniamy wniosek tym dokumentem.