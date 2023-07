Pomarańczowe Lato Radia Index to przede wszystkim tematy lekkie, służące temu, by wypoczynek był jeszcze ciekawszy!

Wielu nie wyobraża sobie urlopu bez dobrej książki. Co czytać w wakacje? Polecała w kolejnym wydaniu Pomarańczowego Lata na Placu Teatralnym Magda Mikołajczyk.

Wakacje to też czas zabawy. Trwa Festiwal Folkloru – Oblicza Tradycji. O nim Agata Karchut i Marcin Olechnowski rozmawiali z Anną Wójcik z Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

A jak ktoś nie chce patrzeć na tańce, tylko sam “tupnąć nóżką”? O tym mówił i do tego zachęcał Leszek Jenek. Gdzie? Zobaczcie w materiale wideo.

Pomarańczowe Lato Radia Index to studio plenerowe, które od poniedziałku do piątku spotkacie na Placu Teatralnym i w ogródku Pinacolady, w godz. 11:00-14:00. W piątek do wspólnej zabawy zapraszają Kaja Rostkowska i Artur Beling.