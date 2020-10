Sezon jesienno-zimowy jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych. Pomocy udziela im m.in. Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Prowadzi stołówkę, łaźnię, ogrzewalnię czy magazyn odzieży. Zakres wsparcia jest jednak o wiele szerszy.

Do placówek Caritas trafiają bezdomni nierzadko w złym stanie zdrowia. Wówczas konieczna jest interwencja lekarska.

To bardzo trudna pomoc, ponieważ – szczerze mówiąc – nigdy nie wiemy, kto do nas przyjdzie, w jakim stanie są te osoby. Często też musimy korzystać z pomocy naszych służb, wzywamy policję lub pogotowie, żebyśmy wspólnie mogli podjąć działania wobec osoby bezdomnej. Bardzo często zdarza się również tak, że osoby bezdomne po wizycie u lekarza nie mają pieniędzy na to, aby wykupić lekarstwa, które są im niezbędne, aby powrócili do zdrowia. Wykupujemy dla nich te leki, oczywiście pouczamy, że dobrze byłoby trafić do odpowiedniej placówki, gdzie byliby systemowo zaopatrzeni.

Wolontariusze Caritas przekazują osobom bezdomnym również środki czystości i pomagają im dotrzeć do ośrodków leczenia uzależnień.

Obecnie Caritas prowadzi też akcję „Podziel się ciepłem”. We współpracy z marketem przy ulicy Dąbrówki zbiera kurtki i płaszcze dla osób bezdomnych. Można je przynosić do Punktu Obsługi Klienta w sklepie. Akcja potrwa do soboty, 10 października.