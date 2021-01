Ten sprzęt to prawdziwy mercedes wśród inkubatorów. Szpital Uniwersytecki otrzymał dwa nowe inkubatory dla wcześniaków. Posłużą do opieki nad dziećmi, które ważą mniej niż kilogram.

– Nasza wiedza i umiejętności to połowa sukcesu. Bez profesjonalnego sprzętu nie jesteśmy w stanie nic zrobić – przyznaje Marzena Michalak-Kloc, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii.

Te inkubatory to absolutna nowość na rynku. Zabezpieczają najbardziej optymalne środowisko dla małego wcześniaka. Mają trzy źródła ciepła, które są synchronizowane. Utrzymają temperaturę ciała dziecka taką, jaka powinna być i nawilżanie, które jest niezbędne przy tak niedojrzałej skórze. A do tego, co ciekawe, inkubator ma wbudowany głośnik. Możemy puścić maluszkowi odgłos przelewania wód płodowych czy bicia serduszka mamy.