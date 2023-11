Awans? Tak, ale za 2-3 lata. Teraz praca z młodymi zawodnikami i ustabilizowanie poziomu sportowego w A-klasie. Takie są cele Drzonkowianki Racula-Kisielin, której stery zarówno jako prezes, jak i trener trzyma Damian Sarnecki.

W trakcie rundy objął zespół po Andrzej Michalskim. Po czterech latach ponownie usiadł na ławce trenerskiej Drzonkowianki. Efekt jest bardzo dobry, bo w pięciu meczach zespół zdobył 13 punktów. Sarnecki był gościem programu Piłkarska Zielona Góra.

Strażak, niestety taka rola. Jeżeli coś można załatać, można zrobić, to robimy. To jest mój klub, jestem jego prezesem. Z braku trenera podjąłem się prowadzenia zespołu do końca rundy jesiennej, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Na razie się udaje.