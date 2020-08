Torebka jest niezbędna w życiu – tak spuentowała jedna z zielonogórzanek. Podobno w damskiej torebce można znaleźć wszystko, ale nie to, co w danej chwili potrzeba.

Sprawdziliśmy to i zapytaliśmy mieszkanki naszego miasta, co one noszą w swoich torebkach. Mikrofon Radia Index, a jakże, z torebki wyciągnęła Oriana Serszyńska.

Panie powiedziały, czego nie może zabraknąć w ich torebce. Bez czego się nie ruszają?

A jak to jest u was drogie panie? Co wy macie w swoich torebkach i jakie gabaryty preferujecie, przyznajcie się nam na Facebooku oraz naszym portalu wZielonej.pl