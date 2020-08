Ogród społeczny to miejsce, za którego wygląd odpowiadają okoliczni mieszkańcy. Dbają o zieleń i w razie potrzeby uzupełniają ją o dodatkowe elementy. Właśnie tak ma być na Chynowie, gdzie ogrody społeczne powstają w kilku punktach dzielnicy.

Inicjatywa stowarzyszenia Kolorowy Chynów i radnego Zbigniewa Binka jest efektem rozmów z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, Krzysztofem Sikorą. Teraz pomysł przeszedł do realizacji – chynowianie wzięli się do pracy.

Takie upiększenia będą w kilku miejscach. Ogród społeczny będzie przy skwerze Chynowianki – tam powstaną siedziska z palet, które otrzymaliśmy od ZGK. A do tego dojdą tam ładne drzewka, ozdobne wiśnie, budleje, różne nasadzenia. Z pieniędzy z puli radnego, które przekazałem, będzie zrobiona jeszcze zajezdnia MZK. Wydobyła się tam duża przestrzeń dzikiej trawy. Teraz będzie tam ponad 300 różnego rodzaju szałwii, łąka kwietna i na środku choinka – mieszkańcy będą mogli ją przystrajać na święta.

Ogrody społeczne pojawią się również przy kościele i na placu obok szkoły. Zostaną sfinansowane z puli radnego w kwocie 5 tysięcy złotych. Drzewa do kolejnych nasadzeń zapewni Zakład Gospodarki Komunalnej. – ZGK wskaże nam miejsca, gdzie będziemy mogli przy okazji integracji z mieszkańcami posadzić te drzewka i później je pielęgnować. Wiadomo, że jak się samemu coś zrobi, to wtedy jakoś bardziej o to się dba – dodaje radny.