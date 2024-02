Społeczniczki, sportowcy, dietetycy, muzycy i przedsiębiorcy – między innymi takie osoby pojawiły się na listach do rady miasta, prowadzonych przez prezydenta Janusza Kubickiego. Listach, bo tym razem są one dwie – KWW Janusz Kubicki oraz Zielona Góra 2050. Bo jak mówią władze miasta – chętnych do działania na rzecz Zielonej Góry jest tak wielu, że nie zmieściliby się na jednej.

Na kogo zatem będzie można oddać głos 7 kwietnia? Między innymi na Tomasza Paska, który nadal chce walczyć. Ale już nie na ringu, a w ratuszu – o dobro mieszkańców.

Nowym nazwiskiem na listach jest też Lena Pilonis, doskonale znana w świecie zielonogórskiego sportu. Jest to dla niej debiut, jeśli chodzi o start w wyborach.

Na aktywność chce postawić także prof. Czesław Grabowski. Dokładniej – na aktywność seniorów. Jako przewodniczący rady seniorów zauważa, że wciąż jest wiele do zrobienia w tej kwestii.

Do rady miasta szykuje się także Marta Blonkowska – przez wiele lat związana z zielonogórską kulturą. Znana jest także z akcji społecznych.

Przypomnijmy – wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.