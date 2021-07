Na terenie stawów przy ulicy Waszczyka pojawiły się pierwsze w naszym mieście automaty z pokarmem dla kaczek. Czyli z różnego rodzaju nasionami oraz innym sypkim pokarmem.

Głównym założeniem automatów jest troska o dzikie ptactwo. Niestety, wiele osób wciąż karmi kaczki i łabędzie chlebem. Ten jest jednak dla nich bardzo szkodliwy. Mówi dr Ewa Burda z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pamiętajcie jednak – nasiona z automatów wrzucamy do specjalnych, drewnianych korytek. Nie do wody. Samo zaś skorzystanie z urządzeń jest bezpłatne. Co oznacza, że i kaczka syta i karmiący nie jest stratny.