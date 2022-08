Nazwa ich zawodu pochodzi od licznika samochodowego – taksometru, ich samochody są nieodłącznym elementem miast na całym świecie i całe życie spędzają w trasie. Taksówkarze, bo o nich mowa, obchodzą dzisiaj swoje święto.

W Polsce taksówki funkcjonują od przełomu XIX i XX wieku, kiedy to obsługiwały największe miasta. Dziś możemy je spotkać na terenie niemal całego kraju, bo usługi taksówkarskie nie ograniczają się już do granic aglomeracji. Coraz częściej możemy jednak doświadczyć wypierania z rynku lokalnych kierowców przez duże platformy do zamawiania pojazdów. Zapytaliśmy zatem zielonogórzan, czy taksówki odchodzą już do lamusa czy wciąż są użytkowane.

Z okazji dzisiejszego dnia zapytaliśmy taksówkarzy o to, czego im życzyć i skonfrontowaliśmy, czy ludzie naprawdę zwierzają się w taksówkach. Oto co odpowiedzieli nam kierowcy.

Warto dodać, że w 2000 roku londyńscy naukowcy udowodnili, że taksówkarze, dzięki częstemu używaniu nawigacji przestrzennej, mają lepiej rozwiniętą pamięć przestrzenną niż inni ludzie.

Materiał przygotowała: Izabela Budakowska