2-letnia Nicola poruszyła serca piłkarzy. Dziewczynka urodziła się w 24. tygodniu z wagą 700 gram. Od początku toczyła się walka o jej życie. Dla Nicoli w ten weekend zagra cała zielonogórska klasa okręgowa.

Inicjatorem akcji jest Damian Perwiński, bramkarz Zorzy Ochla, który wraz żoną zainteresował się losem dziewczynki.

Nicolka urodziła się w 24. tygodniu. Przez pół roku była w szpitalu i nie wiadomo było czy przeżyje. Lekarze nie dawali jej wielkich szans. Z żoną udało się namówić jej opiekunkę, by zapisać Nicolkę do fundacji Grzegorza Hryniewicza “Warto jest pomagać”.

Pierwsza akcja zainicjowana przez Perwińskiego odbyła się kilka tygodni temu. Udało się zebrać 3 tys. zł. Tyle wynosi miesięczny koszt utrzymania Nicoli. Teraz do akcji przyłącza się cała liga, w której występuje Zorza Ochla. Wesprzeć dziewczynkę będzie można na ośmiu boiskach, na których jutro odbędą się ostatnie spotkania rundy jesiennej.

Podzwoniłem do kolegów, do prezesów. Każdy wyraził chęć. Chcemy, żeby 20 listopada wyglądało to fajnie, żebyśmy zebrali fajne fundusze dla dziewczynki.