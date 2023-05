Józef Nieśpiał jest wieloletnim kierownikiem Lechii Zielona Góra. W lubuskiej piłce widział niemal wszystko, przed ostatnim meczem zielonogórzan z rezerwami Miedzi Legnica otrzymał nagrodę od klubu za wieloletnie zasługi dla zielonogórskiej piłki.

Choć powoli przekazuje swoją wiedzę i funkcję w ręce młodego pokolenia, to nadal jest z zespołem, zarówno na treningach, jak i na meczach w Zielonej Górze. Nieśpiał był dziś gościem programu Piłkarska Zielona Góra. W programie oprócz wspomnień nie zabrakło także opinii na temat gry zielonogórzan w obecnej rundzie.

Pierwszy błąd jest taki, że rozstaliśmy się z Gabrielem i Sebastianem Górskim. To był monolit. Z Gabim w obronie lepiej się czuli nasi obrońcy. On potrafił piłkę odebrać i zainicjować akcję. Górski na wahadle, jak się rozpędził, to ciężko było go zatrzymać. Ta runda? My w niej płaczemy. Niby gramy, ale jakiegoś ogniwa brakuje.