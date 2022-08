Wielkimi krokami w Zielonej Górze zbliża się BuskerBus, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej. W tym roku artystów z całego świata zobaczymy 23 i 24 sierpnia.

Deptak opanują wtedy performerzy o różnych umiejętnościach i wielkich pokładach kreatywności. Kto przyjedzie do Zielonej Góry? O tym Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

W pandemii BuskerBus też przyjeżdżał do miasta, ale w skromniejszej odsłonie. Teraz ograniczeń nie będzie.

W tym roku ze wszystkim wracamy do normy, co bardzo nas cieszy. BuskerBus wraca do normy. Widać to po gościach, którzy nie mieli żadnych ograniczeń, żeby właściwie z całego świata do nas przylecieć.