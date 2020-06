Branża budowlana ma się dobrze i nie odczuła specjalnie skutków pandemii koronawirusa. Taki wniosek możemy wyciągnąć z dzisiejszej rozmowy w naszej audycji „Mamy nosa do biznesu”.

Rozmawialiśmy z Wojciechem Mikulskim – współwłaścicielem firmy KB Materiały Budowlane. Nasz gość stwierdził, że „budowlanka” pracuje na wysokich obrotach, choć marzec i kwiecień to lekki spadek sprzedaży w firmie, którą prowadzi.

Z czego może wynikać fakt, że branża budowlana „obroniła się” przed koronawirusem?

Branża budowlana jest przygotowana na pewne przestoje z uwagi na zimę. Jesteśmy zahartowani, wszystkie poważne firmy planują sobie pracę w ten sposób, by wejść do wewnątrz budynków. To, co zdarzyło się w marcu i kwietniu nie wpłynęło jakoś specjalnie na branże.