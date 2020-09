Wakacje się skończyły, jednak nadal można korzystać z Polskiego Bonu Turystycznego. Jeśli nie wykorzystaliśmy całkowicie przypisanej do niego kwoty 500 złotych na jedno dziecko (lub 1000 złotych w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), mamy na to czas do końca marca 2022 roku.

Bon zapłacimy np. za weekendowe wyjazdy, zimowiska lub wakacje w przyszłym roku.

Warto pamiętać, że choć bonem można płacić do końca marca 2022 roku, to nie znaczy, że do tego czasu musimy skorzystać z noclegu czy imprezy. Możemy bowiem opłacić rezerwacje na pobyt w późniejszym terminie. Do tej pory mieszkańcy województwa lubuskiego aktywowali przeszło 20 tysięcy 700 bonów, czyli niemal 20,5% z przygotowanych dla nich bonów turystycznych. W całym kraju wygenerowano ponad 4 miliony bonów turystycznych, a aktywowano ich już przeszło 87 tysięcy 700.

Polski Bon Turystyczny przysługuje na każde dziecko, na które pobieramy świadczenie „Rodzina 500+”. Dostęp do niego uzyskamy poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli chcemy wykorzystać bon na dziecko z niepełnosprawnością, powinniśmy złożyć odpowiednie oświadczenie poprzez platformę.

Bonem można płacić za usługi turystyczne w punktach, które są zarejestrowane na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Znajduje się na niej prawie 17 tysięcy placówek: hoteli, pensjonatów czy ośrodków wypoczynkowych.