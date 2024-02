Zbliża się ogólnopolskie liczenie bocianów białych. Liczyć je będą naukowcy, przyrodnicy i wolontariusze. I właśnie Ci ostatni są poszukiwani. Zgłosić się może praktycznie każdy. Najważniejsze to być dyspozycyjnym w lipcu.

Przyda się także lornetka, telefon komórkowy i auto – żeby sprawnie poruszać się po przydzielonym terenie. Mówi prof. Leszek Jerzak, koordynator liczenia bocianów w naszym regionie.

Bardzo trudno pomylić bociana z innym gatunkiem. Liczyć mogą także osoby, które nie zajmują się ornitologią. Chodzi o to, żeby dojechać do gniazda, opisać je. Będzie do tego specjalna tabelka. Czy są młode. Myślę, że do lipca spokojnie znajdziemy wolontariuszy.

W całym kraju do przeliczenia jest ponad 2,5 gmin. A po co takie akcje się odbywają? Głównym powodem jest ochrona tego gatunku. Chętni do liczenia bocianów mogą się zgłaszać do prof. Jerzaka. Na Facebooku powstała także grupa dedykowana temu wydarzeniu, pod nazwą: Grupa Badawcza Bociana Białego.