Niemal 36 tysięcy złotych – tyle pieniędzy udało się uzbierać podczas niedzielnej licytacji Radia Index na rzecz malutkiej Mai Michockiej z Bytomia Odrzańskiego. Przypomnijmy – dwulatka cierpi na poważną wadę serca i pilnie potrzebuje operacji w bostońskiej klinice.

Żeby zabieg mógł się odbyć –niezbędne są pieniądze. Całkowity koszt operacji to dwa miliony złotych. Według cały czas bijącego licznika w poniedziałek rano do osiągnięcia celu brakowało jeszcze około 100 tysięcy złotych. Mówi Romek Awiński, współprowadzący licytację Radia Index.

Liczymy na to, że w tym tygodniu zbiórkę uda się zamknąć. Prośba do Was. Każdy kto słucha teraz wiadomości Radia Index wchodzi na siepomaga.pl/maja-michocka i za to, że nas słuchacie płacicie 10 złotych na konto Mai.