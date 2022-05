Ile czasu zajmuje przeczytanie całego Pisma Świętego? Niemal tydzień. W parafii pw. św. Franciszka w Zielonej Górze będą czytać nieprzerwanie od najbliższej niedzieli.

O inicjatywie mówi Sławomir Baszko ze wspólnoty Fraternia Franciszkańska w Zielonej Górze.

Biblia 24/7 polega na przeczytaniu całego Pisma Świętego od początku do końca, zmieniając lektorów co pół godziny. Będziemy czytali cały dzień i całą noc. Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich. Zależy nam, aby propagować Pismo Święte.