Można już korzystać ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Placówka przywróciła możliwość wypożyczania zamówionych książek i innych materiałów. Nie możemy ich jednak odbierać tam, gdzie zwykle, czyli na piętrze biblioteki Norwida obok mediateki.

Dla czytelników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej działa specjalne stoisko w holu gmachu głównego „Norwida”.

Godziny otwarcia – od poniedziałku do wtorku – od 11:00 do 18:00, natomiast trzy kolejne dni – środa, czwartek, piątek – od 8:00 do 15:00.