Tylko w tym roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze pozyskała ministerialne dotacje między innymi na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej. Głównym założeniem tego projektu jest podniesienie jakości usług bibliotecznych. Podobne cele mają też kolejne biblioteczne projekty.

Jak mówią pracownicy zielonogórskiej biblioteki – wraz z biegiem czasu, zmienia się i sama książnica. Tak żeby zaproponowane przez nią zbiory były nadal interesujące dla użytkowników. A co za tym idzie – dostępne. Stąd też postawienie na technologie i cyfryzacje. Tej ostatniej poddane zostaną chociażby zbiory profesora Kostrzewskiego.

I z tego powodu, że był dostęp powszechny do tych zbiorów. i z drugiego, my mamy rolę i funkcję przechowywania wartościowych zbiorów. Gdyby coś się stało, to one wtedy mają wersję cyfrową i nie przepadają.