Polska jest dla nich bezpiecznym miejscem – szczególnie teraz, gdy w ich ojczyźnie trwają protesty. Białorusini, którzy mieszkają w Zielonej Górze, postanowili jeszcze bardziej się zjednoczyć. Planują utworzyć stowarzyszenie. – Jesteśmy „porozrzucani” po mieście, a przez to stowarzyszenie chcemy być razem i w jakiś sposób sobie pomagać – wyjaśnia malarka Lena Kot, od sześciu lat związana z Zieloną Górą.

Do organizacji będą należeć m.in. artyści. Trwają poszukiwania miejsca, w którym mogliby się spotykać.

Na pewno będą dzieci, my jako twórcy, ja jako artystka. Możemy ćwiczyć z dziećmi, bo jest im trudno ze znajomością języka, a my go znamy, więc może w ten sposób pomożemy. W ogóle we wszystkich dziedzinach będziemy starali się pomóc. Na pewno będziemy prosić o pomieszczenie, bo przecież nie będziemy zbierać się na podwórku. Jeżeli nam pomogą, to my też na pewno będziemy robić coś dobrego.