Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza w ramach akcji #NonStopNORWID na Poczytajki zamieszczane na portale społecznościowe: Facebook ; You Tube Biblioteki Norwida/. Poczytajki skierowane są przede wszystkim do najmłodszych czytelników naszej Biblioteki. Dzieci znajdą tutaj ulubione bajki, wierszyki, fragmenty opowiadań czytane przez przyjaciół Biblioteki Norwida oraz bibliotekarzy. Co tydzień, w każdy wtorek o godz. 12.00 publikowane są najnowsze...