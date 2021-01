Nowy rok powitaliśmy spokojnie – ocenia zielonogórska policja. Mieszkańcy ograniczyli wyjścia z domów. Doszło jednak do kilku incydentów, związanych m.in. z nadużyciem alkoholu.

W noc sylwestrową między 20:00 a 4:00 rano policjanci interweniowali 43 razy, a w cały weekend – 290 razy.

Oznacza to, że zielonogórzanie i mieszkańcy naszego powiatu zastosowali się do zaleceń i pozostawali w domach, nie wychodzili na ulice. Nie było wielu powodów do interweniowania przez policjantów. Policjanci w te 4 dni odwieźli do izby wytrzeźwień 22 osoby. Zatrzymali również trzech kierujących, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Dwie osoby były bardzo pijane, bo miały niemal 3 promile alkoholu w organizmie.