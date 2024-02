Czy będzie ścieżka pieszo-rowerowa z Zielonej Góry do Zaboru? Wszystko na to wskazuje. Podczas wtorkowej sesji miasto decydowało przystąpić do realizacji projektu dotyczącego budowy takiego ciągu.

Skąd taki pomysł? Pytamy wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka.

Staramy się w każdym kierunku wychodzić ze ścieżkami rowerowymi. Dobrze potwierdziła się ta idea pomiędzy Zatoniem a Nową Solą. Sporo osób z Zaboru lub Droszkowa dojeżdża do Nowego Kisielina do ronda, a później idzie pieszo, poboczem.

Kaliszuk dodaje, że ścieżka ma mieć długość około 2,5 kilometra, a prace ruszą niebawem i mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

Chcemy, aby z jednej strony była ścieżka rowerowa, z drugiej żeby można było tam przejść. Finansowana jest z nowej perspektywy unijnej, te środki mamy już przyznane. My dołożymy część wkładu własnego związana z 700 metrami, pozostała część jest w gminie Zabór.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę ok. czterech milionów złotych. Miasto ma na wkład własny przeznaczyć 200 tysięcy złotych, gmina Zabór – 400 tysięcy. Pozostała kwota, jak słyszeliśmy, ma zostać dofinansowana ze środków unijnych już z nowej perspektywy.