Pralnia Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze doczeka się remontu. W planach jest między innymi nowa elewacja oraz wymiana stolarki okiennej. Budynek ma zostać także docieplony, a jego fundamenty wzmocnione. Zaplanowano także remont dachu oraz modernizację instalacji grzewczej.

Jak czytamy na facebookowym profilu Szpitala Uniwersyteckiego – jest to dla instytucji bardzo ważna inwestycja. Przyszpitalna pralnia pierze każdego dnia nawet dwie tony rzeczy.

Dodajmy, że remont pralni będzie ostatnim elementem termomodernizacji, która w ostatnich latach objęła już wszystkie budynki szpitala. Zyskały one nie tylko nowe elewacje, ale również zmodernizowano system centralnego ogrzewania, ciepłej wody i instalacji oświetleniowej, co pozwoliło na zminimalizowanie kosztów zużycia energii. Koszt modernizacji to ok. 5,5 mln zł, a środki w 85 proc. pochodzą z Unii Europejskiej w ramach RPO Lubuskie.

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze