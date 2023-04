Mural z okazji jubileuszu 800 i 700-lecia Zielonej Góry powstanie na murze okalającym Areszt Śledczy. Galeria BWA oraz Urząd Miasta ogłaszają konkurs na jego projekt i wykonanie. Dziś odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie, podczas której poinformowano o szczegółach.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, stwierdził, że warto zagospodarować miejsce, które w przyszłości ma cieszyć oczy mieszkańców naszego miasta.

Tam jest mur, który służył za mur reklamowy. Nie wyglądało to estetycznie stąd taka inicjatywa, by powstał mural nawiązujący do jubileuszu naszego miasta. Chciałbym, żeby na areszcie, było coś, co zmieni tę stylistykę i przysłoni areszt.

Wojciech Kozłowski, dyrektor Galerii BWA dodał, że spodziewa się ciekawych projektów.

Tego typu duże murale, to jest duże wyzwanie. Inaczej wygląda w projekcie, a inaczej w realizacji. Mam nadzieje, że będzie to wynik satysfakcjonujący, choć będzie to trudne, bo to jest jednak areszt.

Major Magdalena Wawrzyk, dyrektorka Aresztu Śledczego, powiedziała z kolei, że placówka chce się włączyć w ten sposób w obchody święta miasta.

Jest to na pewno niecodzienne, ale czujemy się integralną częścią Zielonej Góry. Nie mamy jakichś szczególnych oczekiwań, chcielibyśmy, by było to związane z historią miasta i symbolami Zielonej Góry.

Prace można składać do 26 maja na adres konkurs@bwazg.pl. Rozstrzygniecie nastąpi 2 czerwca.