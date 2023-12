Kolejne zmiany od nowego roku zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem chodzi o świadczenie wspierające. Będzie to nowa forma pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatek będzie wypłacany od 1 stycznia. Przyznawać i wypłacać będzie go ZUS.

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać świadczenie, konieczne jest najpierw uzyskanie od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS w Lubuskiem.

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce, otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów, który uprawnia do otrzymania pomocy. Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Dopiero po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia.