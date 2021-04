„Gęsie Tarasy” będą znów otwarte. I to już od soboty. Przypomnijmy, to efekt zielonego światła od rządu na sport i rekreację na otwartej przestrzeni. Nadal obowiązywać będą jednak pewne restrykcje. Na początek limit osób korzystających z parku linowego. Jednocześnie może to być 25 osób.

Apeluje tutaj do państwa, żebyście pilnowali tych zasad, które są wprowadzone. Czy one się komuś podobają czy nie. Niestety musimy ich przestrzegać. Dopóki maseczki obowiązują na zewnątrz, my będziemy starali się egzekwować, żeby były użytkowane. Z szacunku dla siebie i wszystkich, którzy tam uczestniczą. Będziemy prosili żeby tego przestrzegać. Jeśli ktoś nie będzie miał maseczki, to nie będzie wpuszczany na obiekt.

Jest też apel o zachowanie w miarę możliwości dystansu społecznego. Dodajmy, że „Gęsie Tarasy” będą otwarte w weekendy od 10:00 do 20:00. W dni powszednie skorzystamy z atrakcji od wtorku do piątku pomiędzy 12:00 a 20:00. Poniedziałek to tradycyjnie już dzień poświęcony na przerwę techniczną. Ponownie otwarty został już także kompleks sportowy „Orlik” przy ul. Źródlanej.