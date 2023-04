Masz zwierzaka i chciałbyś go zaczipować? W niedzielę 16 kwietnia będziesz mógł to zrobić i to za darmo. Do Zielonej Góry, dokładniej na Plac Bohaterów, przyjedzie czipobus fundacji Safe – Animal. Przypomnijmy – tego typu akcje zapobiegają bezdomności zwierząt. I co ciekawe – nie chodzi tu tylko o psy i koty. Zaczipować i zarejestrować będzie można także króliki i gryzonie.

A jak taki czip wygląda? To tłumaczy Monika Nowak, kierownik schroniska dla zwierząt bezdomnych w Zielonej Górze.

Jest podział na nano i mikroczipy. Są też różne rozmiary igieł do wkłuwania się. Same zaś czipy są umiejscowione po lewej stronie szyi.

Dzięki czipom bardzo szybko można odnaleźć właściciela zagubionego zwierzaka.

Jest to bardzo fajna opcja, szybko możemy skontaktować się z właścicielem i nie narażamy zwierzaka na długi pobyt w schronisku. Poza tym właściciele też nie porzucą takiego zwierzaka, bo będą się bali konsekwencji.

Akcja czipowania zwierząt potrwa od 12 do 15. Przypomnijmy – wydarzenie odbędzie się na Placu Bohaterów.