Transfery? W sporcie są powszechne. Na scenie politycznej też, z czym chcą walczyć przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na wczorajszym spotkaniu „Ludowców” w Zielonej Górze, w którym brał udział szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowano o deklaracji „Milion na WOŚP”.

Chodzi o deklarację, że jeżeli polityk wystartuje z list PSL, a w trakcie kadencji wybierze inną formację, to wówczas będzie musiał wpłacić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1 mln zł. Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz wojewódzkich struktur partii mówi wprost, że ma to ukrócić proceder w stylu Łukasza Mejzy.

W tegorocznym starcie w wyborach parlamentarnych wszyscy nasi kandydaci będą zobowiązani do podpisania takiej karty lojalnościowej. Jeśli ktoś z parlamentarzystów zdecyduje się na zmianę barw politycznych, to wówczas będzie zobowiązany do wpłaty miliona złotych na WOŚP. To dotyczy posła, którego imienia nie można wymawiać, żartobliwie nawiązując do Harry’ego Pottera.