W Kartuzach odbyły się Mistrzostwa Polski Północnej w kickboxingu. Z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra.

Kacper Frątczak i Rafał Gąszczak – tak jak już nas do tego przyzwyczaili – w swoich kategoriach byli bezkonkurencyjni. O swoich podopiecznych mówi trener Tomasz Pasek.

Był to dość istotny start, tym bardziej, że do Kartuz zjechało 350 zawodników z 34 klubów i tam zielonogórzanie mieli z kim stawać w szranki. Rafał i Kacper to mistrzowie świata, zawodnicy, od których bije profesjonalizmem. O tym świadczą ich walki. Kacper Frątczak wygrał wszystkie pojedynki przed czasem, Rafał Gąszczak też wygrał wszystkie pojedynki na planszy. To są zawodnicy, którzy szykują się do najważniejszych imprez krajowego czempionatu, które odbędą się za dwa tygodnie i za blisko miesiąc. Będą to mistrzostwa formule low kick i light contact, w których Kacper i Rafał brylują już od kilku lat.