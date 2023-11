Zastanawialiście się kiedyś jak w dawnej Zielonej Górze reklamowano usługi? Teraz można, to sprawdzić dzięki wystawie jaka jest do obejrzenia w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dawne Zielonogórskie Reklamy, to tytuł ekspozycji przygotowanej wspólnie z Biblioteką Norwida. Zobaczymy na niej zarówno przedwojenne jak i powojenne reklamy.

Materiały pochodzą ze zbiorów muzeum, biblioteki, prywatnych kolekcji czy Archiwum Państwowego. W przygotowaniu ważny był research.

Ukłony należą się pracownikom Działu Regionalnego Biblioteki Norwida. Udało im się przejrzeć archiwalne czasopisma z okresu przed i po wojennego. Żeby wybrać, te najciekawsze, najatrakcyjniejsze wizualnie. Materiały dają interesujące informacje o zakładach działających tu przed wojną.

Smaczkiem tej ekspozycji są także dawne zielonogórskie neony. Pracownicy Archiwum Państwowego z biblioteki fotografii Czesława Łuniewicza wybrali, te które w latach 70-tych gościły na starówce.

Możemy zobaczyć jak wyglądał rozświetlony deptak, właśnie tymi neonami. Powrócić do wspomnień, przypomnieć sobie te spacery czy intensywne zakupy, kiedy sklepy zapraszały do siebie swoimi neonami.

Więcej o wystawie w programie “Niezła Sztuka” gdzie z naszą kamerą oprowadzamy was po ekspozycji.