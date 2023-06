Uniwersytet Zielonogórski wystawił kobiecą reprezentację piłkarską na Akademickie Mistrzostwa Polski. Dziewczyny z naszej uczelni mogły się zmierzyć z zespołami z innych ośrodków akademickich w Polsce, w których żeński futbol jest od lat.

Zielonogórzanki dwa mecze przegrały i cztery zremisowały. Turniej oceniała w programie Szatnia Akademików Iga Gajewska, jedna z reprezentantek naszej uczelni.

Uważam, że dałyśmy z siebie wszystko. 20 lokata nie jest zadowalająca, choć uważam, że to miejsce nie do końca odzwierciedla naszą grę. Trafiłyśmy do grupy z dwoma najsilniejszymi zespołami. Dawałyśmy z siebie wszystko.