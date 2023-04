– Budynek pasywny Urzędu Marszałkowskiego? Pomysł nietrafiony – mówiła dziś Aleksandra Mrozek. Radna wojewódzka z ramienia Samorządowego Lubuskiego była dziś gościem „Rozmowy na 96 FM”.

A pytaliśmy o ostatnie ostre spory podczas sesji sejmiku. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki nie wydał decyzji odnośnie pozwolenia na budowę, środki na realizację tej inwestycji marszałek Elżbieta Polak przesunęła na przyszły rok.

To jest wydatek niekonieczny, a ogromny, który będzie nas kosztował. Też eksploatacja tego budynku będzie generować koszty. Nie wszystko idzie drogą elektroniczną wszystko wymaga przedyskutowania. To zbędne przy innych wydatkach, które ma.

Radni wystosowali do prezydenta apel, w którym jest mowa o konieczności podjęcia decyzji przez prezydenta. Czy taki apel ma sens zdaniem Aleksandry Mrozek?

Te apele co sesję przyjmujemy, Scenariusz przyszłej mogę rozpisać, jak to będzie wyglądało. Taki apel będzie przygotowany na ostatnią chwilę. To są apele o charakterze politycznym.