Działo się w środę pod zielonogórskim ratuszem. W samym sercu naszego miasta powstała Leśna Osada. Wszystko za sprawą finału akcji Eko Choinka, prowadzonej wspólnie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Zakład Gospodarki Komunalnej.

W leśnym miasteczku prowadzone były animacje i warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Oczywiście – poświęcone ekologii. Uczestnicy eventu mogli zobaczyć między innymi jak powstaje pelet czy zrębki. Nie zabrakło też informacji i porad ściśle związanych z leśnym światem. Było również o segregacji odpadów. Jak się uczestnikom wydarzenia podobały takie atrakcje? Pytamy o to Lilę…

Akcji Eko Choinka nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie samych zielonogórzan. Bo to oni – po świętach – oddają swoje naturalne drzewka bożonarodzeniowe w ręce Eko Patroli. Mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK.

Pomysłów na przerobienie choinek nie brakuje. Część drzewek trafia do mieszkańców jako zrębki. Niektóre zamieniają się w smakołyk dla zwierzaków. A i to nie koniec pomysłów… Bo coś trzeba zrobić także z choinką, która zdobiła deptak w okresie świątecznym. Mówi Jerzy Łokietko, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Usunęliśmy ją. Główny pień służy do wykonania prac artystycznych, robimy z niego krążki do malowania. Prace trafiają później na aukcje charytatywne.

Jak mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta, ekologia to dla Zielonej Góry priorytet.

To jest najważniejsze zwłaszcza dla najmłodszych. Żeby zobaczyli jak to działa, można się wiele nauczyć. Co to jest ekologia. Tego typu akcje są wskazane, jak widać dużo dzieci przyszło. To już nasza tradycja.