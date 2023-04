Tylko zwycięski zespół zagra w II lidze siatkarek w przyszłym sezonie. Lubuskie Taxi AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego szykuje się do finałowego turnieju barażowego o awans.

Akademiczki w półfinale mierzyły się tylko z dwoma zespołami Do Bielska-Białej nie dojechała jedna z drużyn. Zielonogórzanki najpierw przegrały z gospodyniami AZS-em ATH 1:3, a następnie wygrały z KKS-em Mine Master Złotoryja 3:0. Ten triumf dał przepustkę do finału.

Teraz poprzeczka idzie jeszcze wyżej. Turniej w Kołobrzegu już w najbliższy weekend. O przygotowaniach do niego mówi trener Jakub Czarnecki.

W tamtym tygodniu po turnieju półfinałowym skupiliśmy się na poprawie siły, motoryki, dynamiki. Trenowaliśmy dużo w siłowni. Ten tydzień to już typowe przygotowania pod mecze. Robimy elementy gry, ustawienia i różne elementy taktyczne. Zżyliśmy się bardzo po półfinale, wydaje mi się, że drużyna weszła “na wyższy level”. To jest kobieca siatkówka i wszystko może się zdarzyć.

Nad morzem rywalkami zielonogórzanek będą gospodynie UKS OPP Powiat Kołobrzeski Kołobrzeg oraz AZS UR Developres II Rzeszów i UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola.

Zespół z Rzeszowa grał juniorkami, doszły mnie słuchy, że może się wzmocnić zawodniczkami z pierwszego zespołu, ale moim zdaniem to mało prawdopodobne. Gospodynie to zespół, z którym graliśmy przed sezonem, jednak wtedy nie graliśmy w takim składzie, jak teraz, a przegraliśmy 1:2. To moim zdaniem dobry prognostyk. Ekipa ze Zduńskiej Woli to ekipa typowo seniorska.